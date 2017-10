L'Anglais Harry Kane a été désigné vendredi meilleur joueur de la Premier League de football pour le mois de septembre. L'attaquant de Tottenham a devancé six autres nominés dont les Diables Rouges Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Alvaro Morata, Pascal Gross et Jamaal Lascelles.

Auteur de six buts le mois dernier, Kane (24 ans) a recueilli le plus grand nombre des votes exprimés par un panel d'experts, des capitaines de clubs de Premier League et de fans.

C'est la 5e fois que l'international anglais reçoit cette distinction. Il égale ainsi Wayne Rooney et Robin van Persie et n'est plus qu'à une longueur de Steven Gerrard.

Pep Guardiola a reçu le prix du meilleur coach. Manchester City a remporté ses quatre matches de championnat contre Liverpool, Watford, Crystal Palace et Chelsea avec une impressionnante différence de buts: 17-0. Le technicien espagnol a devancé José Mourinho (Manchester United), Mauricio Pochettino (Tottenham) et Arsène Wenger (Arsenal).