Ryan Mason a quitté l'hôpital St Mary une semaine après avoir été opéré d'une fracture du crâne, a annoncé lundi son club, Hull City. L'ancien international anglais avait été victime d'une terrible collision tête contre tête avec le défenseur de Chelsea Gary Cahill le 22 janvier dernier.

"Ryan poursuivra sa convalescence et les premières phases de la revalidation chez lui. Le club souhaite remercier toutes les personnes impliquées dans les soins apportés à Ryan", a indiqué Hull. Le club tient également à remercier toutes les personnes qui ont adressé un message de soutien au joueur.

Hull a notamment été en contact avec Headway, une association qui aide les personnes ayant subi de graves blessures à la tête. Headway a salué la "réaction exemplaire" de l'équipe médicale, mais aussi des acteurs du match. "Tout les participants - des joueurs et l'arbitre, qui ont remarqué que Ryan était en difficulté et ont appelé à l'aide, aux ambulanciers et aux médecins des deux équipes - peuvent être fiers de la façon dont ils ont réagi à un tel incident", a expliqué Peter McCabe, directeur général de Headway. "Tous ceux impliqués dans l'aide à Ryan ont empêché des conséquences encore plus graves."

Mason, 25 ans, était arrivé l'été dernier à Hull en provenance de Tottenham, son club formateur. Il n'a disputé qu'un match amical avec l'équipe d'Angleterre, le 31 mars 2015 à Turin contre l'Italie (1-1).