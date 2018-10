Les Reds ont pris provisoirement la tête du championnat (26 points, trois d'avance sur Manchester City) après leur victoire très facile contre Cardiff City (4-1), lors de la 10e journée de Premier League, samedi.

Mohamed Salah a confirmé son retour progressif à son niveau de la saison dernière, notamment en ouvrant le score dès la dixième minute. Il a aussi délivré deux passes décisives en fin de match. Avec sept buts et quatre passes décisives cette saison, il n'a qu'une unité de retard par rapport à l'année dernière à la même époque en matière d'efficacité offensive.

Les joueurs de Jürgen Klopp ont étouffé leurs adversaires en première période, avec 85% de possession de balle. Les Gallois n'ont réussi à aligner que 35 passes, une pauvreté technique rarissime à ce niveau. Il a fallu attendre la 77e minute pour les voir tirer pour la première fois au but... et trouver l'ouverture (Callum Paterson, 2-1). Mais Sadio Mané avait déjà fait le KO quelque minutes plus tôt (66).

Xherdan Shakiri (84), puis de nouveau Mané (87) ne les ont pas laissé espérer longtemps.

Manchester City (2e, 23 points) devra l'emporter à Tottenham (5e, 21 points), lundi soir, pour revenir au même niveau que Liverpool.

Mais les Reds arriveront quoi qu'il arrive en position de force à l'Emirates Stadium, samedi prochain, pour affronter un Arsenal (4e, 21 points) en pleine confiance, qui joue dimanche à Crystal Palace (15e, 7 points).

Dans les autres rencontres, l'équipe surprise de ce début de saison, Bournemouth, a un peu plus enfoncé Fulham sur son terrain (0-3), qui reste en position de barragiste.

Newcastle n'a pu faire mieux que 0-0 à Southampton et ne décolle pas de la dix-neuvième place, avec aucune victoire au compteur.