Tottenham va encore devoir patienter avant de faire ses débuts dans sa nouvelle enceinte.

Le club londonien, où évoluent Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembélé, a annoncé vendredi soir via son président Daniel Levy qu'il allait encore évoluer à Wembley jusqu'au terme de l'année civile 2018. Le club espère pouvoir disputer sa rencontre du 13 janvier, contre Manchester United, dans son écrin de White Hart Lane, totalement neuf et dont la capacité a été portée à 62.000 places.

Initialement, les Spurs devaient jouer dans leur nouveau stade le 15 septembre contre Liverpool mais, suite à des problèmes avec les systèmes de sécurité, l'inauguration a été retardée.

"J'aimerais pouvoir donner une date précise concernant notre première rencontre à White Hart Lane mais, à cause de facteurs totalement indépendants de notre volonté, nous restons prudents quant à notre match inaugural", a déclaré Daniel Levy.