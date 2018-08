Julen Lopetegui a décidé de prendre avec lui Albert Celades au Real Madrid, comme assistant.

Celades était depuis cinq ans et juqu'au mois dernier, l'entraîneur des Espoirs espagnols et était resté l'adjoint de Fernando Hierro à la Coupe du monde en Russie après le renvoi de Lopetegui.

Albert Celades a joué entre 2000 et 2005 au Real Madrid et a été le coéquipier aussi de Julen Lopetegui au FC Barcelone où Celades a effectué toutes ses classes jouant en équipe fanion du Barça entre 1995 et 1999.

Celades, 42 ans, était resté l'adjoint de Fernando Hierro lors du Mondial en Russie après le renvoi de Julen Lopetegui, deux jours avant le début de la compétition en raison de l'annonce de son passage au Real Madrid, alors qu'il espérait pouvoir assurer lui-même au moins l'interim.