Les buts de la Vénézuelienne Deyna Castellanos, du Français Olivier Giroud et du Sud-Africain Oscarine Masuluke sont les trois derniers en lice pour le prix Puskas du plus beau but de l'année, a annoncé lundi la Fédération Internationale de football (FIFA).

La joueuse offensive Deyna Castellanos avait marqué depuis la ligne médiane juste après l'engagement et avait ainsi donné la victoire au Venezuela contre le Cameroun en phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine U17. Elle joue actuellement pour l'équipe américaine de Santa Clarita Blue Heat.

Olivier Giroud avait inscrit un but d'anthologie avec Arsenal contre Crystal Palace en janvier dernier. Le buteur français profita d'une contre attaque des Gunners pour marquer avec un coup du scorpion.

Enfin, Oscarine Masuluke, jeune portier du club sud-africain du Baroka FC, fait également partie des nommés en ayant égalisé d'un incroyable retourné acrobatique après être monté en attaque sur corner dans les arrêts de jeu.

Ce sont les internautes qui ont voté pour ces trois buts parmi une liste de dix. Ils peuvent désormais les départager jusqu'au jour de la cérémonie, qui aura lieu le lundi 23 octobre à Londres.