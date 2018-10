Manchester United est dans une crise profonde. Pour ne rien arranger, après le piteux match nul 0-0, le capitaine Antonio Valencia a "liké" une publication sur Instagram où il était inscrit à côté de plusieurs photos de lui : "It's time for Mourinho to go. (traduisez: il est pour Mourinho de partir) "

Un cinglant message adressé à son coach actuel. L’Équatorien a ensuite écrit sur les réseaux sociaux qu'il avait aimé "sans regarder la publication. Ce n'est pas mon point de vue et je présente mes excuses. Je suis à fond derrière mon équipe et mon coach."

Ambiance ambiance du côté du nord de l'Angleterre...