La communication a pris une ampleur majeure dans notre société et de nombreux clubs de football l'ont bien compris.





Alors que le mercato bat son plein, et ce jusqu'à ce vendredi 31 août, plusieurs clubs ont en effet tenté d'innover à l'heure de présenter leurs nouvelles recrues sur le net : c'est fini la simple photo du joueur, maillot en main, qui serre la main du directeur sportif. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se différencier des autres équipes en marquant le coup.





L'Angleterre l'avait déjà compris au moment d'annoncer les 23 Anglais sélectionnés pour le Mondial russe. Dans une vidéo postée sur le compte officiel Twitter des Three Lions, on voit des personnes de la population anglaise annoncer un à un, d'une manière originale, les joueurs choisis pour représenter le pays en Russie.









En début de mercato, Liverpool a décidé de la jouer sobre lors de la venue de son nouveau gardien brésilien, Alisson Becker. Dans une vidéo, on voit le gardien s'avancer vers la caméra. Ce n'est que vers la fin qu'on comprend qui est le nouveau joueur des Reds.













Les Diables rouges transférés cet été ont eux aussi eu droit à leur petite vidéo. C'est le cas tout d'abord de Radja Nainggolan qui a quitté l'AS Rome pour l'Inter Milan au début de la période du mercato. Surnommé le "Ninja", Radja a été accueilli via une vidéo tout en action.













Michy Batshuayi, lui, a signé à Valence. Le 10 août sur Twitter, le club espagnol annonce : "Une nouvelle chauve-souris arrive à Valence..." en légende d'un petit clip montrant des chauves-souris (l'emblème du club et une référence à Batsman surnom de Michy) voler dans le ciel de Valence.













Anthony Limbombé, qui a déjà joué avec le maillot des Diables, a lui quitté le plat pays (le Club Bruges plus précisément) pour rejoindre l'Hexagone (et le FC Nantes). Les Canaris n'ont pas fait dans la dentelle pour présenter leur nouvel achat, plus gros transfert entrant du club. C'est sur la plage qu'a été annoncée la venue du joueur.













Toujours en France, l'Olympique de Marseille n'est pas le dernier club à surprendre ses fans à l'heure de présenter ses nouveaux transferts. Cela a été le cas lors de l'arrivée du Croate Duje Caleta-Car. Le club a décidé de poser une caméra embarquée sur le défenseur, de l'aéroport jusqu'au centre d'entraînement.













Plus récemment, c'est le milieu de terrain Kevin Strootman qui est arrivé dans la Canebière depuis Rome. Le Néerlandais se met en mode Fortnite (un jeu vidéo de combat en ligne qui fait fureur) dans sa vidéo de présentation avec même une petite référence à Mario Balotelli, l'attaquant qui n'est finalement pas venu à l'OM, à la 30e seconde.













Le Paris Saint-Germain a voulu aussi mettre le paquet en terme de communication lors de la signature de Gianluigi Buffon, le gardien italien venu de la Juventus de Turin. Dans leur vidéo de présentation, on y voit un homme se faire tailler un costume. Après un petit temps d'attente, Gianluigi Buffon sort de la cabine d'essayage...le maillot du PSG sur les épaules !













Un autre exemple de communication humoristique nous vient d'Italie et est réalisé par l'AS Rome qui a transféré le Suédois Robin Olsen. Faisant référence à la nationalité du gardien de but, le club romain a publié une photo d'un pack Ikea en mentionnant "Nouvelle livraison pour l'AS Rome".













L'annonce la plus magique nous vient enfin de Villareal où Santi Cazorla a fait son grand retour. Un tour de magie hors-norme, réalisé sur le terrain du club, qui démontre encore une fois que les clubs sont entrés dans une nouvelle ère à l'heure de présenter leurs recrues...