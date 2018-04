Manchester United reçoit Arsenal dimanche. L’occasion pour José Mourihno de parler de son meilleur ennemi, Arsène Wenger, l’entraîneur français des Gunners.

"J’ai toujours le sentiment que les plus grands rivaux sont aussi les plus grands amis, car ce sont ceux qui nous poussent vers nos limites", a indiqué le Special One. Des propos qui peuvent paraître surprenants, tant les deux hommes n’ont jamais caché qu’ils se vouaient une haine quasiment sans limite.

L’entraîneur des Red Devils a sans doute rendu son plus bel hommage à Arsène Wenger en rappelant le passé glorieux du Français, triple vainqueur de la Premier League et septuple vainqueur de la Cup. "Je pense que les fans de Manchester United savent que jusqu’en 2004, pendant environ dix ans, ça se jouait entre sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Ces équipes formidables d’Arsenal, et leurs combats au coude-à-coude avec Manchester United, ont rendu Manchester United meilleur. J’espère qu’il aura un bon accueil, ou du moins pas mauvais, et qu’il ressentira le respect de la part du club", a avancé José Mourinho. B. Boul