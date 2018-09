Le joueur brésilien a répondu avec humour à une petite pique des supporters nîmois.





Ce samedi, face à Nîmes, Neymar a déjà inscrit son quatrième but en quatre rencontres avec le PSG. Un beau retour à la compétition pour celui qui a connu un été mouvementé.

Eliminée en quart de finale de la coupe du monde face à la Belgique, la star brésilienne a fait parler de lui durant la compétition pour sa tendance à se retrouver souvent par terre sur le terrain.





Les Nîmois, ce samedi, ont voulu lui lancer une petite pique en écrivant en portugais sur une banderole dans le stade : "Neymar la pleureuse de la Coupe du monde" ("Neymar chorona copa 2018").





Le message n'ayant pas échappé à Neymar, l'attaquant brésilien a décidé d'aller fêter son but devant la banderole en mimant une pleureuse avec ses mains.













Après avoir mené 0-2 et avoir vu Nîmes revenir au score, le PSG s'est finalement imposé 2-4 grâce à un but de Mbappé et un de Cavani dans les dernières minutes de jeu.