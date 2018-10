Pogba a réitéré sa course d'élan assez spéciale...









Les Mancuniens ont pu compter durant ce match sur ses Français : Paul Pogba a inscrit le premier but et Anthony Martial s'est chargé du deuxième. Le premier cité est parvenu à tromper le gardien d'Everton sur une suite de penalty.





Mais c'est surtout sa course d'élan avant de tirer ce penalty qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Petit pas par petit pas, "Polo" a pris son temps avant de tirer dans le ballon. Une manière de faire qu'il avait déjà mis en place avec l'équipe de France U20 face à l'Uruguay.





Cette fois, des internautes ont fait un parallèle entre sa course d'élan et la course d'Usain Bolt. Résultat : le 100 mètres réalisé par le Jamaïcain est plus rapide que la course de Pogba...





Quand on sait que le plus grand rêve du sprinter est de porter le maillot de Manchester United, Pogba a peut-être du souci à se faire...

Dimanche après-midi, Manchester United a réussi à prendre trois points face à Everton. Une victoire qui permet aux hommes de José Mourinho de monter à la huitième place du classement de Premier League.