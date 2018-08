Eden Hazard n'était pas le seul feuilleton de l'été du côté de Chelsea. Willian était annoncé sur le départ mais reste finalement au club. Son destin était certainement lié à celui de Conte, qui ne lui laissera pas un souvenir impérissable.

Si Antonio Conte avait été prolongé à Chelsea, pas sur que Willian se serait éternisé chez les Blues.

Dans une interview accordée à ESPN, le médian offensif brésilien a révélé qu'il était très difficile de jouer avec Conte: "Sa philosophie, sa manière de faire étaient compliquées. Quelquefois, on ne comprend juste pas. Tu joues très bien, ensuite t’es remplacé. Il y a eu deux fois où, quand j’ai été remplacé, je suis rentré directement au vestiaire. C’était dur de travailler avec lui. Durant deux ans, je me suis assis sur le banc tellement de matches, et je rentrais très tard dans la rencontre."

Sarri, l'espoir

Willian espère donc que le chapitre Conte, lié à un football plus défensif, est derrière lui. Il souhaite que Sarri ne sera pas comme son prédécesseur mais est déjà optimiste: "De ce que j’ai entendu, je suis sûr que c’est un grand manager, qui fait du bon travail avec l’équipe."

Reste à voir si Sarri parviendra à greffer sa patte à Chelsea afin de faire des Blues un candidat sérieux qui saura rester dans le sillage de Manchester City.