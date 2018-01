Le communiqué publié par Nike le 31 décembre dernier était donc bien une annonce avant l’heure. "Philippe Coutinho est prêt à faire briller le Camp Nou. Munissez-vous de l’équipement du FC Barcelone avec le nom du magicien", pouvait-on lire sur le site internet de la marque.

Avorté cet été, le flirt entre le FC Barcelone et le Brésilien de Liverpool a donc fini par se conclure ce samedi. Une opération historique qui donne le vertige : les Catalans vont débourser 160 millions d’euros en tout (dont 40 en bonus) pour un joueur qui va s’engager jusqu’en juin 2023 avec une clause libératoire fixée à 400 millions d’euros. Opération qui ne surprend pourtant pas grand monde.

"Ce n’est un secret pour personne, Philippe voulait ce transfert et s’est montré insistant envers tout le monde. Nous avons fait tout notre possible pour le convaincre de rester à Liverpool", a soupiré Jurgen Klopp, tout en louant "le professionnalisme" d’un joueur qui n’a commencé sa saison que le 16 septembre avec Liverpool mais qui, en 20 apparitions, a compilé 12 buts et 9 passes décisives.

Son arrivée en Catalogne vient en tout cas élargir le champ des possibles qui s’ouvre devant Ernesto Valverde. Avec Ousmane Dembélé qui revient de blessure, le Brésilien devrait d’abord animer le couloir gauche dans le 4-3-3 barcelonais, comme il le faisait chez les Reds. Mais il est surtout vu en Catalogne, à plus long terme, comme le successeur d’Andres Iniesta.

"Je le vois comme un joueur de grand talent. Il a les deux pieds, il marque, il est bon dans les combinaisons, il peut faire le lien entre le milieu et l’attaque", avait décrit en décembre dans Mundo Desportivo l’Espagnol (33 ans) dont le temps de jeu a été aménagé cette saison mais qui a rappelé lors du clasico que son talent restait intact. "Avec son profil, il colle à notre style. S’il signe, je ne le vois pas comme un rival mais comme un boost pour le club."

Qui, intouchable en Liga, voit son statut de favori de la Ligue des Champions encore renforcé.

