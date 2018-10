Le Real Madrid s'est séparé de son entraîneur Julen Lopetegui, a annoncé le club espagnol lundi soir, au lendemain de la déroute merengue dans le clasico à Barcelone (5-1).

Le coach basque de 52 ans a été destitué lundi soir après la réunion du conseil d'administration du club.

L'Argetin Santiago Solari, entraîneur de l'équipe réserve, a été nommé pour assurer l'interim à la tête de l'équipe A du Real, qui se déplace mercredi à Melilla, enclave espagnole sur la côte marocaine, en 16e de finale aller de la Coupe du Roi.

Ensuite, les noms de Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur des Diables Rouges, et de l'Italien Antonio Conte sont cités comme les principaux candidats au banc merengue.

Julen Lopetegui avait été démis de son poste de sélectionneur de l'Espagne le 13 juin dernier, juste avant la Coupe du monde, après qu'on a appris qu'il s'était engagé pour rejoindre le Real Madrid après le Mondial, alors qu'il venait de prolonger son mandat à la tête de la Roja.

Succédant à Zinedine Zidane, qui avait démissionné le 31 mai après avoir remporté une troisième Ligue des champions d'affilée, Lopetegui n'a pas convaincu depuis ses débuts dans la Maison blanche, où Thibaut Courtois est arrivé cet été en provenance de Chelsea et que Cristiano Ronaldo a quittée pour la Juventus.

Après dix journées de Liga, le Real pointe au 9e rang du championnat d'Espagne avec 14 points (4 victoires, 2 nuls et 4 défaites), à 7 unités du leader, le FC Barcelone, qui a humilié les Merengue ce weekend dans le clasico. Une défaite fatale à Lopetegui, ancien joueur du Real et du Barça dans les années 80 et 90.

Comme entraîneur, Lopetegui avait débuté au Rayo Vallecano en 2003 et avait dirigé la Castilla, l'équipe réserve du Real, en 2008-2009. Il a ensuite coaché des équipes de jeunes à la Fédération espagnole et le FC Porto entre 2014 et 2016, avant d'être nommé sélectionneur espagnol en 2016.

Pour remplacer Julen Lopetegui, les noms d'Antonio Conte et de Roberto Martinez circulent. Martinez, 45 ans, a prolongé jusqu'en 2020 son contrat avec l'Union belge avant la Coupe du monde en Russie, où les Diables Rouges ont décroché une historique 3e place.

Conte, 49 ans, est libre depuis son départ de Chelsea cet été. L'Italien, ancien sélectionneur des Azzurri (2014-2016) et ex-technicien de la Juventus Turin (2011-2014) et de Chelsea (2016-2018) retrouverait à Madrid Thibaut Courtois, qu'il avait entraîné à Stamford Bridge.