Un "accord de principe" a été conclu mercredi entre les différents parties pour une trêve hivernale entre janvier et février en Premier League de football selon la chaîne de télévision britannique Sky Sports. Il devrait entrer en vigueur dès 2020.

Les joueurs et les entraîneurs se plaignaient régulièrement de ne bénéficier d'aucune plage de repos en hiver pour recharger leurs batteries, commee la plupart de leurs collègues des autres championnats.

La fédération anglaise de football (FA) la Premier League et la Ligue anglaise de football se sont dès lors penchées sur la question pour conclure un accord de principe. Celui-ci prévoit un arrêt du championnat entre janvier et février (2020).

Concrètement, chacun des vingt clubs de la Premier League aurait droit à une période de treize jours sans match à jouer. L'accord concernerait également le 5e tour de la Coupe en février. Il n'y aurait plus de replay mais bien des prolongations et des tirs au but en cas de match nul.