Rien, définitivement rien n’arrête Cristiano Ronaldo.

La star portugaise poursuit son adaptation à la vitesse de l’éclair avec la Juventus, son nouveau club depuis le mercato estival. CR7 a inscrit hier son 4e but en huit matches de Serie A. Si l’on compte les passes décisives, le quintuple ballon d’or a été impliqué dans huit réalisations depuis le début saison. Il n’y a pas de doute, le Portugais n’est pas décidé à lever le pied malgré ses 33 ans.

Pourtant, Cristiano Ronaldo a vécu une semaine plus que mouvementée. Sans doute l’une des plus tumultueuses de sa brillante carrière. La police de Las Vegas a en effet rouvert une enquête, lundi, sur les accusations de Kathryn Mayorga. La jeune femme de 34 ans affirme avoir été sodomisée de force par l’attaquant portugais en juin 2009 dans une chambre d’hôtel. Peu après, Cristiano Ronaldo a vigoureusement démenti en twittant : "Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de tout ce que je suis et de ce que je crois."

Malgré cette dénégation, les affaires ne se sont pas arrangées pour le quintuple Ballon d’Or. Car dans la foulée des accusations de Kathryn Mayorga, le titre de la Juventus a chuté de 10 % à la bourse de Milan. La photo de Cristiano Ronaldo a même disparu du site web d’EA Sports, concepteur du jeu vidéo Fifa 19, dont la star portugaise est la principale tête d’affiche.

Qu’importe, en dépit de tous ses déboires, l’attaquant portugais continue à avancer. Et la Juventus aussi. Car avec une huitième victoire en autant de matches de Serie A, les hommes de Massimo Allegri se rapprochent du début de saison record établi par la Roma de Rudi Garcia en 2013-14 (10 victoires initiales).