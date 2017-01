Depuis son but décisif en finale de Coupe de Belgique, en mars de l’année passée, le nom d’Ivan Santini est associé aux confrontations entre le Standard et Bruges. À jamais, même si, aujourd’hui, l’attaquant croate fait le bonheur de Caen.

"J’ai toujours aimé jouer contre Bruges : en trois saisons passées en Belgique, à Courtrai et au Standard, j’ai marqué 7 buts et donné 1 assist contre cet adversaire" , sourit Ivan Santini. "La finale de Coupe reste mon plus beau souvenir professionnel. Cela aurait été le cas même sans mon but. Si Bruges me réussissait bien, c’était moins le cas pour le Standard. Notamment en déplacement parce que le public brugeois met une grosse pression sur l’arbitre. Mais je pense que mon ancienne équipe est capable de faire un résultat ce week-end."

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.