Le porte-parole du club catalan y est allé de sa petite pique lors d'une sortie médiatique au cours de laquelle il commentait le départ de Cristiano Ronaldo.





Le FC Barcelone doit sans doute se frotter les mains du départ de Ronaldo. A vrai dire, le club de Lionel Messi a dû figurer parmi les plus étonnés du transfert de CR7 vers la Vieille Dame. Nul doute que le Portugais était le leader incontestable de cette équipe madrilène. C'est lui qui a permis de faire gagner le Real à de maintes reprises que ce soit en compétition nationale ou en Europe.





Joseph Vives, le porte-parole du Barça a commenté le départ, en taclant le Real dans la gestion du cas Ronaldo: "J e n’imagine pas une telle situation avec Lionel Messi", a-t-il lancé au quotidien espagnol Marca.





Lionel Messi et Ronaldo ne s'affronteront donc plus en championnat et Coupe du Roi mais (peut-être) qu'en Ligue des Champions.