Tenue en échec samedi par Sasssuolo (1-1), l'AS Rome risque de voir s'enfuir Naples, la Juventus Turin et l'Inter Milan, alors qu'en bas de tableau, la 19e journée de Serie A a été marquée par un petit évènement: Benevento a enfin gagné.

La Roma freinée

Pas de cadeau pour Eusebio di Francesco. Sassuolo, l'ancienne équipe de l'entraîneur romain, est venue prendre un point au Stade Olympique et c'est une très mauvaise nouvelle pour les giallorossi.

Car même s'ils comptent un match en retard à disputer au mois de janvier face à la Sampdoria, les Romains voient l'écart se creuser avec la tête du classement. Naples, vainqueur vendredi à Crotone et officiellement champion d'hiver, compte ainsi neuf points d'avance.

La Juventus Turin (2e), si elle s'impose en soirée sur le terrain du Hellas Vérone, reviendra à un point de Naples et s'enfuira elle aussi.

Et la Roma n'a pas non plus grand-chose à espérer du match de 18h entre l'Inter Milan (3e) et la Lazio (5e), qui verra soit l'Inter s'échapper, soit la Lazio la rattraper.

Samedi, les coéquipiers de Daniele De Rossi ont confirmé leurs difficultés offensives actuelles, le but inscrit par Pellegrini en première période ne leur ayant pas permis de chasser la menace Sassuolo. Et en fin de partie, c'est Missiroli qui a égalisé, compliquant singulièrement la vie des Romains.

Milan sait réagir

Toujours inquiétant dans le jeu, l'AC Milan a su pour sa part montrer des qualités mentales pour revenir au score et ramener un point de sa visite sur le terrain de la Fiorentina (1-1).

Le Milan reste tout de même en deuxième partie de tableau (11e), loin, très loin des objectifs annoncés et des rêves qu'avait fait naître le spectaculaire recrutement estival.

Les rossoneri ne sont pas passés loin d'une nouvelle défaite mais ils ont su réagir après l'ouverture du score signée Simeone à la 71e minute et c'est un enseignement positif pour leur entraîneur Gennaro Gattuso.

Trois minutes plus tard seulement, Calhanoglu ramenait en effet Milan à 1-1 sur ce qui était l'une des toutes premières occasions de son équipe.

Auparavant, le meilleur milanais avait été le gardien Donnarumma, et de loin. Pour son 100e match sous le maillot du Milan, le gardien de 18 ans a sorti plusieurs arrêts décisifs, devant Simeone et Gil Dias en première période, puis face à Badelj après la pause.

Benevento, enfin !

Quatre points: le mois de décembre a presque été fastueux pour Benevento. Après avoir enchaîné une incroyable série de 14 défaites consécutives, le promu avait en effet pris son premier point le 3 décembre avec un nul 2-2 contre le Milan lors de la 15e journée.

L'équipe à la sorcière sur le maillot avait ensuite repris sa triste routine avec trois revers supplémentaires mais samedi, elle s'est offert un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année avec une première victoire dans l'élite.

La victime a été le Chievo Vérone (13e), battu 1-0 sur un but de Coda, inscrit peu après l'heure de jeu. Ce succès reste insuffisant pour croire au maintien pour le promu, mais il fait certainement du bien au moral.