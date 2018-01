Naples, vainqueur 2-0 samedi face au Hellas Vérone lors de la 20e journée, a conforté sa place de leader du championnat d'Italie et mis la pression sur la Juventus Turin, sa dauphine, qui devra aller s'imposer dans la soirée à Cagliari pour tenir le rythme.

20/20 pour Immobile

Entre l'Inter et la Roma, la Lazio Rome s'est provisoirement intercalée grâce à sa très nette victoire 5-2 sur le terrain de la Spal.

Même si l'Espagnol Luis Alberto s'est illustré avec un but et une passe décisive magnifiques, le grand homme du match a été l'avant-centre Ciro Immobile, auteur d'un spectaculaire quadruplé.

L'attaquant italien récupère ainsi la première place du classement des buteurs avec l'impressionnant total de 20 buts en 20 journées.

Le duel pour le titre de "capocannoniere" est superbe puisque Mauro Icardi, l'avant-centre de l'Inter, a inscrit vendredi son 18e but.

Naples est reparti

Après un petit coup de frein début décembre (un point en deux matches), Naples est reparti pied au plancher et a obtenu contre Vérone sa quatrième victoire d'affilée.

Archi-dominateurs, les coéquipiers de Marek Hamsik ont tardé à trouver l'ouverture, mais les buts de Koulibaly et de Callejon sont logiquement venus récompenser leur supériorité.

Cette victoire garantit à l'équipe de Maurizio Sarri de rester en tête jusqu'à la fin de la trêve, le championnat ne reprenant ensuite que le 21 janvier.

Les Napolitains comptent en effet quatre points d'avance sur la Juve, qui sait donc parfaitement ce qui lui reste à faire à Cagliari, où elle jouera en clôture de cette 20e journée.

Derrière, l'écart est déjà creusé, d'autant que l'Inter Milan (3e), décidément dans une période difficile, n'a pu prendre qu'un point vendredi sur la pelouse de la Fiorentina (1-1).

Les Milanais comptent neuf points de retard sur Naples et cinq sur la Juventus. Surtout, ils se retrouvent sous la menace de l'AS Rome (5e), qui les rejoindra en cas de succès en début de soirée face à l'Atalanta Bergame. Et les Romains ont encore un match en retard à disputer le 24 janvier contre la Sampdoria Gênes.

Benevento déchaîné

On n'arrête plus Benevento. Après avoir enchaîné 14 défaites d'affilée - record d'Europe battu -, le petit promu se rebiffe.

Le match nul obtenu face au Milan lors de la 15e journée avait été suivi par trois nouveaux revers, mais l'équipe à la sorcière sur l'écusson vient désormais d'aligner deux victoires.

La semaine dernière, le Chievo Vérone avait été le premier à tomber et samedi, c'est la Sampdoria, pourtant 6e du championnat, qui a cédé, battue 3-2. Et Benevento n'a plus que huit longueurs de retard sur la Spal, premier non-relégable.

L'AC Milan (10e) aussi va un peu mieux. Après deux défaites et un nul, l'équipe de Gennaro Gattuso a enfin retrouvé la victoire samedi contre Crotone, même si elle est modeste (1-0).

Le seul but du match a été inscrit de façon extrêmement heureuse par Leonardo Bonucci, qui n'a même pas vu le ballon lui rebondir sur la tête avant d'entrer dans les filets.