L'Inter Milan s'est imposé largement, sous une pluie battante, sur le terrain de la Lazio Rome (3-0), lundi en clôture de la 10e journée du Championnat d'Italie, s'emparant de la place de dauphin de la Juventus au détriment de Naples.

Les Napolitains, freinés dimanche par l'AS Rome (1-1), ont le même nombre de points que l'Inter (22), mais se voient dépassés par les Intéristes au classement à la différence de buts, pour occuper désormais la 3e marche du podium.

La Lazio, qui ne pointait qu'à un point des Milanais avant la rencontre, a elle laissé passer sa chance de grimper sur le podium, restant 4e, à 10 points du leader et quatre unités derrière ses deux poursuivants sur le podium.

L'Inter a ouvert le score sur un but de Mauro Icardi à l'issue d'une belle action collective à la 29e minute. Peu après, la pluie à commencé à tomber avec virulence. Mais cela n'a pas empêché les Milanais de repartir à l'attaque et d'engranger un nouveau but sur une action de Marcelo Brozovic, peu avant la mi-temps (41e).

Ce match-choc du haut de tableau avait d'ailleurs un temps été menacé d'être reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques (pluie et vent) annoncées pour la soirée.

En deuxième période, Icardi réussissait le doublé d'une frappe puissante au premier poteau pour mettre définitivement son équipe à l'abri d'un réveil romain (70e).