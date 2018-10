Semaine parfaite pour la Juventus: après leur victoire mardi sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions, les Turinois ont enchaîné samedi avec un succès 2-1 à Empoli, obtenu dans la souffrance grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo.

Après un peu plus de deux mois de compétition, le bilan de la Juventus est éloquent. L'équipe de Massimiliano Allegri est toujours invaincue avec neuf victoires et un nul en 10 journées de Serie A et trois succès en trois matches de C1.

Celui de samedi sur la pelouse du relégable Empoli (18e) ne restera pas dans les mémoires et n'a pas été le plus brillant de la saison.

Handicapée par les absences de Chiellini, blessé à l'échauffement, en plus de celles de Mandzukic et Khedira, la Juve avait aussi les jambes lourdes après son récital d'Old Trafford.

Sa première période, peut-être la plus pauvre depuis le début de saison, a donc été très compliquée, avec notamment un secteur offensif absent, Ronaldo y compris.

Empoli s'est alors enhardi et a réussi à ouvrir la marque par Caputo, à la conclusion d'une jolie action collective (28e).

Missile de Ronaldo

Menée à la pause, une première cette saison, la Juventus a tout de même su réagir et a logiquement imposé sa supériorité dans les 45 dernières minutes.

Ronaldo a d'abord égalisé sur un penalty obtenu par Dybala (54e), puis le quintuple Ballon d'Or a expédié un missile dans la lucarne de Provedel (70e) pour donner l'avantage à son équipe.

Le septième but de la saison du Portugais a suffi, mais la Juve a tout de même souffert en fin de match et sa prestation globale a été décevante. Mais elle suffit à redonner provisoirement à la Vielle Dame sept longueurs d'avance sur son dauphin Naples.

"On savait que ça serait un match difficile à jouer après la Ligue des Champions. On était un peu fatigués. Mais en deuxième période, on a eu plus de ballons, plus d'occasions. Je pense qu'on a mérité ce succès", a déclaré Ronaldo après le match.

"On savait que la semaine serait très importante. A Manchester on a fait un match fantastique et on a montré qu'on était une superbe équipe", a-t-il ajouté.

Dans les autres matches programmés samedi, l'Atalanta Bergame a battu Parme 3-0 alors que le Torino recevra la Fiorentina à 20h30.

Mais la grosse affiche de cette 10e journée est prévue dimanche soir avec Naples-AS Rome. Les Romains ne sont que 7e et ont besoin d'une victoire.