Après ses débuts italiens la semaine dernière à Vérone, Cristiano Ronaldo va découvrir sa nouvelle maison, l'Allianz Stadium de Turin, samedi lors de la 2e journée de Serie A, qui verra aussi Naples et Carlo Ancelotti recevoir l'AC Milan.

La dernière fois qu'il est venu jouer à Turin, Ronaldo a réussi un retourné de légende et a été acclamé par tout un stade debout, alors qu'il portait pourtant les couleurs du Real Madrid.

"Malheureusement, j'ai marqué ce but contre mon club actuel, mais c'est le passé", a raconté cette semaine le Portugais à Dazn, le nouveau diffuseur de la Serie A.

"Je pense que c'est un des plus beaux buts de ma carrière. Et quand les gens ont commencé à m'applaudir au stade, je me suis dit +Wow !+ Ca m'a beaucoup surpris parce que ça ne m'était jamais arrivé. Ca a été un moment incroyable", a-t-il ajouté.

Le quintuple Ballon d'Or va donc retrouver ce public conquis samedi lors de la réception de la Lazio Rome, une équipe qui pose traditionnellement problème à la Juve ces dernières saisons. Les joueurs de Simone Inzaghi ont en outre mal débuté l'exercice avec une défaite à domicile contre Naples et doivent se reprendre.

"La Lazio nous a battus à domicile la saison dernière et ça sera un vrai match, compliqué et important, même si ce n'est que la 2e journée", a prévenu vendredi l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri en conférence de presse.

Dauphin de la Juve la saison dernière, Naples recevra de son côté l'AC Milan samedi, pour un match forcément spécial pour Carlo Ancelotti. Arrivé cet été sur le banc napolitain, "Carletto" a passé cinq saisons au Milan comme joueur et huit en tant qu'entraîneur.

Ce sera le premier match de la saison pour les Milanais, après le report de leur duel face au Genoa lors de la première journée. A la pointe de l'attaque milanaise, Gonzalo Higuain va retrouver le stade San Paolo, où il est considéré comme un traître depuis son passage de Naples à la Juve il y a deux ans.

Lors de cette journée étalée jusqu'à lundi, on suivra également les débuts à domicile de l'Inter Milan qui, dimanche face au Torino, devra déjà rebondir après sa défaite inaugurale contre Sassuolo (1-0).

Lundi en clôture, l'AS Rome cherchera elle contre l'Atalanta Bergame à confirmer sa victoire de la première journée sur la pelouse du Torino (1-0).