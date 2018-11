La police italienne a annoncé mercredi avoir procédé à la saisie de biens d'une valeur de 2,6 millions d'euros appartenant au président de la Sampdoria Gênes Massimo Ferrero ainsi qu'au club et à cinq autres personnes, dans le cadre d'une enquête sur de possibles malversations financières.

Selon un communiqué de la Guardia di Finanza, la police douanière et financière italienne, "des avoirs financiers liés aux suspects ainsi qu'un immeuble d'habitation de valeur à Florence" ont été saisis. En ce qui concerne la Sampdoria, le club de Dennis Praet, ce sont plus de 200.000 euros d'avoirs financiers qui ont été saisis.

L'enquête concerne des faits supposés d'émission et utilisation de fausses factures, blanchiment et utilisation d'argent sale et escroquerie. Elle porte sur des flux financiers anormaux entre différentes sociétés du "Groupe Ferrero". Producteur de cinéma, Massimo Ferrero est également propriétaire de nombreuses salles de cinéma à Rome.

Les enquêteurs s'intéressent notamment à certains fonds liés au transfert en 2015 du joueur Pedro Obiang de la Sampdoria à West Ham.

Selon le communiqué de la police, une somme de 1,2 million d'euros liée à ce transfert pourrait ainsi avoir été détournée "et en partie réutilisée pour assainir les situations financières d'autres sociétés endettées du groupe et pour financer deux autres sociétés liées au groupe Ferrero" dans le cadre de la production d'un film.