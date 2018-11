Lancé dans le grand bain des Reds en 1998 par Gérard Houlier, Steven Gerrard a beaucoup de reconnaissance pour son premier coach professionnel. "Il m'a beaucoup inspiré", avoue-t-il à son sujet dans les colonnes de France Football cette semaine, tout en n'omettant pas Rafael Benitez avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2005.

"Ils figurent parmi les meilleurs que j’aie eus avec des saisons que je n’oublierai jamais. Après chacun de leur entraînement, je me faisais des petites notes. Tout ce que j’avais aimé dans leurs séances, leurs façons de voir le job, je l’écrivais dans un cahier. J’ai toujours pensé que ces infos pourraient me servir dans le futur."

L'ancien capitaine emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise ne pensait pas si bien dire puisque, après avoir mis un terme à sa carrière au Los Angeles Galaxy, il a intégré Melwood, le centre de formation de Liverpool, avant de prendre en charge les U18 de son club de cœur et ensuite de décrocher son premier poste en tant que coach d'une équipe A aux Rangers.

Cette attache avec le football français, Stevie G l'explique aussi par le fait qu'il est fan d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, deux de ses favoris pour le prochain Ballon d'Or. Et plus largement, il avoue apprécier le championnat de France, et plus particulièrement le Paris Saint-Germain.

"J’éprouve beaucoup de respect pour la Ligue 1. C’est le championnat des champions du monde ! Il y a de la puissance physique, mais le jeu est également rapide et technique. Je regarde pas mal de matches français", confesse-t-il à France Football. "J’aime le PSG. Paris est mon équipe en France. Le propriétaire est aussi mon ami."

Et de voir aussi d'un bon œil les trajectoires similaires d'anciens joueurs hexagonaux de sa génération, parmi lesquels les anciens Gunners Thierry Henry (AS Monaco) et Patrick Viera (OGC Nice), qui "ont eu besoin de trouver un bon club pour apprendre le métier". Ou encore Didier Deschamps, Zinédine Zidane ou Laurent Blanc qu'il cite comme "des exemples parce qu’ils ont réussi à basculer de très grands joueurs à grands managers en remportant des très grands titres".