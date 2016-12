Sunday Oliseh est le nouvel entraîneur du Fortuna Sittard, a annoncé le club néerlandais de division 2 (eerste divisie) mardi.

Le Nigérian, 42 ans, est bien connu en Belgique, où il réside, pour avoir entraîné Verviers et Visé l'an dernier et avoir endossé le poste de directeur technique à Eupen juste après sa carrière de joueur qui l'a vu notamment passer par Liège entre 1990 et 1994.

Sunday Oliseh succède à Ben van Dael remercié la semaine dernière par Sittard qui occupe seulement la 17e place (sur 20) en championnat avec 15 points en 19 rencontres.

Ancien joueur de l'Ajax, la Juventus ou Borussia Dortmund, Sunday Oliseh avait été brièvement sélectionneur du Nigéria entre juillet 2015 et janvier de cette année, avant de démissionner.

Sunday Oliseh a signé un contrat d'une saison et demie pour Sittard qu'il reprendra en mains dès le 2 janvier.