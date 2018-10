Il revient en grande partie sur le jeu qu'il a produit lors de son passage au Barça. C'était entre 2008 et 2012. En quatre années, le Barça rafle 14 trophées. Partout où il a été, Guardiola a imposé son style de jeu, révolutionnant le football moderne.





Les journalistes anglais ont rencontré les stars de l'équipe catalane de l'époque pour parler de la méthode Guardiola. Thierry Henry, Xavi, Puyol et même Lionel Messi, tous se livrent pour raconter comment Guardiola fonctionnait.





Ce documentaire s'intitule "Take the ball, pass the ball". Il raconte notamment comment le mentor catalan vivait sa relation de rivalité avec José Mourinho, il retrace l'importance de Johan Cruyff au Barça. Est abordé, le fameux feuilleton au cours duquel Lionel Messi a failli être viré du Barça quand il était plus jeune.