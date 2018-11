Thibaut Courtois a été élu jeudi meilleur gardien de l'année 2018 par la Fédération internatioale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS).

Il est le troisième gardien de but belge à recevoir ce prix après Jean-Marie Pfaff (1986) et Michel Preud'homme (1994).

Thibaut Courtois a été élu par un jury d'experts du football issus de 90 pays. Le Limbourgeois, 3e de la Coupe du monde avec les Diables Rouges, avait déjà été élu meilleur gardien du Mondial 2018 cet été.

Courtois, passé de Chelsea au Real Madrid après la Coupe du monde, a reçu 181 points. Il devance le champion du monde français Hugo Lloris (109 pts) et l'Italien Gianluigi Buffon (59 pts).

Plus tôt dans la semaine, le Croate Luka Modric avait été désigné meilleur meneur de jeu de l'année par l'IFFHS. Le joueur du Real Madrid, vice-champion du monde avec la Croatie, a totalisé 272 points, devançant l'Argentin Lionel Messi (144 pts), lauréat en 2015, 2016 et 2017, les Diables Rouges Eden Hazard (114 pts) et Kevin De Bruyne (36 pts) et le Brésilien Neymar (18 pts).