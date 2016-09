Thibaut Courtois: "Je reviendrai en Espagne"

Championnats étrangers

Trois saisons. Voila le temps qu'a passé Thibaut Courtois en Espagne. S'il s'est révélé en Belgique sous le maillot de Genk, c'est bien sous celui de l'Atlético de Madrid que le Diable rouge est devenu l'une des références à son poste, avec notammment un titre de champion acquis au nez et à la barbe du Real et du Barça, ainsi qu'une finale (dramatique !) perdue face aux Merengues en Ligue des Champions.. "A Madrid, J'ai emmagasiné tout ce que je pouvais, notamment en matière de vitesse de jeu, dit le portier à Marca. "Les trois saisons à l'Atlético ont fait de moi le gardien que je suis aujourd'hui."

Mais le joueur de vingt-quatre ans n'a pas été marqué uniquement au niveau du jeu par son aventure madrilène. "Je suis tombé amoureux de ce pays en une minute", poursuit-il. "Le style de vie, la nourriture... Je continue de manger le repas du midi assez tard puis de faire la sieste après. Je regarde essentiellement la télé espagnole. En fait, je suis à moitié Espagnol."

Un attachement profond qui pousse même Courtois à dire qu'il reviendra un jour sous le soleil d'Espagne à l'avenir.

, dit-il, avant de revenir à un lieu plus commun en répétant que son contrat à Chelsea court jusqu'en 2018 et qu'il conviendra de se pencher sur son avenir à ce moment-là. Ça tombe bien, le Real Madrid (et dans une moindre mesure le Barça) ont longtemps lorgné sur le gardien des

...





Un matelas dans le coeur...

Mais c'est bel et bien l' Atléti qui semble rester le club de coeur de Thibaut en Liga. "Là-bas, j'ai appris à quel point il est important de former une vraie équipe", explique Courtois. "On ne peut gagner des titres qu'avec un vestaire où chacun est prêt à donner sa vie pour l'autre. Ca se passe comme ça à l'Atléti. J'étais surtout ami avec Juanfran, Koke, Gabi, Mario, Filipe, Costa, Falcao. Et je suis toujours en contact avec eux. Parfois, les amitiés sont plus belles que de soulever les trophées."

Les amitiés fortes entre les joueurs, le rapport avec les fans, les succès sportifs, les Colchoneros ont pu cultiver tout cela notamment grâce à un homme au charisme débordant: Diego Simeone. "Il ne vit que pour le foot et il possède une véritable mentalité de gagneur", dit de lui son ancien portier. "Toute l'implication qu'il met pousse son équipe à se dépasser pour le lui rendre. Il te transmet cela de façon incroyable, seulement en te parlant pour te faire grandir et dépasser tes limites. On était supérieur aux autres grâce à notre motivation. Nous avons cru en une chose: et croire, c'est pouvoir."

Plus loin, ce grand fan d'Edwin Van der Sar et Gianluigi Buffon ( "car mon gabarit était comparable au leur") et d'Iker Casillas revient sur le parcours des Diables rouges à l'Euro. "Nous avions une bonne équipe, mais l'Italie de Conte était excellente tactiquement et le système en 3-5-2 nous a toujours posé problème", se souvient l'international, qui s'était montré assez critique envers le schéma tactique belge après la rencontre. "Nous avons bien joué contre l'Irlande et la Suède. Puis contre la Hongrie, qui jouait de façon assez ouverte, nous avons eu de l'espace, ce que nous aimons, et en contre, nous sommes les meilleurs au monde. Contre le pays de Galles, on savait que ça serait difficile. On n'avait pas été bon contre eux en qualifs et avec leur système à trois derrière, c'était compliqué. Plutôt que de presser, on les a laissés jouer. Ils ont montré une meilleure mentalité et avaient plus envie de gagner que nous. On était déçu, car il y avait la place contre le Portugal."

Des regrets que le Limbourgeois oublie à Londres, où il évolue sous les ordres... d'Antonio Conte. Pour boucler la boucle ?