Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Vous pouvez suivre tout au long de ce dimanche sept matches de différents championnats. Voici le programme.





Sur Eleven Sports 1

12h30 : Lazio - SPAL, avec Jordan Lukaku , en Serie A

: Lazio - SPAL, avec , en 15h30 : Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf, avec Thorgan Hazard , en Bundeliga

: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf, avec , en 18h30 : Real Sociedad - FC Séville, avec Adnan Januzaj , en Liga

: Real Sociedad - FC Séville, avec , en 20h30 : Udinese - AC Milan en Serie A





Sur Eleven Sports 2

15h00 : Sampdoria - Torino, avec Dennis Praet , en Serie A

: Sampdoria - Torino, avec , en 18h00 : Bologne - Atalanta Bergame, avec Timothy Castagne, en Serie A





Sur Eleven Sports 3

18h00 : Mainz - Werder Brême en Bundesliga





Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici.