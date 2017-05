Tous les supporters de Lyon ont retenu leur souffle. Sorti sur civière suite à un gros tacle vendredi soir à Angers, Corentin Tolisso semblait souffrir d’une sale blessure à la cheville. Mais quelques heures plus tard, les nouvelles étaient rassurantes : il n’a rien de cassé, il fait partie du voyage à l’Ajax et devrait pouvoir tenir sa place pour cette demi-finale aller de Ligue Europa.

Son absence aurait été dramatique pour Lyon. Parce que cette saison, Corentin Tolisso est l’homme à tout faire de Bruno Genesio. Lancé en 2013, le joueur de 22 ans a, cette année, pris une nouvelle dimension. Au milieu de terrain, il est devenu un pion essentiel, même indispensable.

"C’est le leader de l’équipe, s’est enflammé le maître, Juninho, dans L’Equipe. Avec ses qualités, ses capacités techniques et défensives, il peut devenir l’un des meilleurs milieux en Europe. Il a tout pour réussir une belle carrière."

Milieu relayeur , Tolisso est aussi décisif, avec 14 buts et cinq passes décisives en 41 rencontres. Ses performances ont été récompensées. D’abord par une première sélection en équipe de France, contre l’Espagne en mars dernier. Ensuite par un intérêt toujours croissant. L’aventure de Corentin Tolisso semble toucher à sa fin à Lyon. "L’an dernier, je n’étais pas prêt, dit-il. Cette année, on verra comment cela se passe. L’Angleterre et l’Italie m’intéressent plus particulièrement."

Cela tombe bien, la Juventus suit le dossier de près. Mais son président, Jean-Michel Aulas, pense pouvoir le garder. "Si on gagne la Ligue Europa, il ne partira pas, assure le boss de Lyon. Il n’aura pas envie de partir."

La bonne nouvelle, c’est que Tolisso est un adepte des grands rendez-vous. Il s’est souvent sublimé en Coupe d’Europe cette saison. Il rêve de récidiver à l’Ajax…