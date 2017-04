Mai 1995. Jacques Chirac devient président de la République, Brad Pitt n’est encore qu’un bellâtre à la gueule trop carrée et Blackburn est champion d’Angleterre.

Autre fait marquant, Tottenham termine 7e, cinq places devant Arsenal, 12e.

Un an plus tard, un Alsacien aux airs d’intello débarque à Highbury et fait des Gunners la meilleure équipe de Londres.

Tottenham oscille de son côté entre un statut d’underdog et celui de second couteau du foot anglais. La belle époque pour les Gunners…

Car en 2017, le mythe Wenger prend la poussière, à l’image de ce trophée de champion d’Angleterre acquis en 2004.

Au contraire, Tottenham a cette fois clairement pris le dessus sur son voisin, qui terminait pourtant encore à la seconde place la saison passée.

Une domination que le club doit notamment à Mauricio Pochettino, débarqué en 2014 à White Hart Lane.

Une progression linéaire

Cinquième en 2015, troisième en 2016 et probablement au moins deuxième cette année, Tottenham ne cesse de progresser depuis l’arrivée de l’entraîneur argentin.

À tel point que celui-ci ne se cache plus. "Je serais très déçu de ne pas gagner le titre", confesse-t-il en conférence de presse, juste avant le derby. "Pour moi, terminer au-dessus d’Arsenal n’est pas une motivation."

Comme la preuve que Tottenham est enfin prêt à endosser un nouveau costume, plus smoking que bleu de travail, et que les ambitions locales de régner sur le nord de Londres ne sont plus suffisantes pour le club, qui a su se montrer patient afin de grandir chaque année.

Avec en point de mire en titre qui lui échappe depuis cinquante-six ans !

Longtemps vu comme une utopie, il apparaît aujourd’hui comme plus proche que jamais.

Une stabilité salutaire

L’une des raisons de ce succès, c’est le calme qui entoure Tottenham, notamment en matière de transferts : pas de folies au mercato (même si Moussa Sissoko et Son Heung-min ne sont pas venus gratos), mais des bons coups comme le recrutement de Dele Alli, ou encore Victor Wanyama et Toby Alderweireld, devenu depuis l’un des meilleurs arrières centraux du pays.

Côté départs, seuls les abonnés au banc ont quitté le navire.

Convoité par ManU, Harry Kane est finalement resté au bercail. Plutôt heureux, quand on sait que Mauricio Pochettino ne dispose pas de milliards de back-ups pour l’attaquant anglais…

L’une des grandes priorités de la direction est d’ailleurs de prolonger Alderweireld, pisté par l’Inter, mais indispensable au coach argentin.

Bref, le club a réussi à conserver la même ossature depuis trois ans.

Une stabilité qui permet à Mauricio Pochettino de cornaquer le noyau le plus jeune de la Premier League (25,3 ans de moyenne d’âge) et surtout de s’inscrire dans la durée, lui qui avouait rêver d’un parcours à la Wenger lors de son intronisation.

Un jeu attrayant

"On est déterminé à offrir aux supporters le football offensif et le succès que l’on recherche tous."

Dès son arrivée à White Hart Lane, la donne est claire : Pochettino veut développer le même genre de jeu qui lui a permis de taper dans l’œil de ses nouveaux dirigeants à Southampton.

Un foot plus latin, fait de possession et d’intelligence tactique. Mission accomplie : l’équipe est peut-être l’une des plus agréables à regarder évoluer, quel que soit le système utilisé.

Avec 57,3 % de possession de balle, Tottenham se classe 3e de la PL.

Un type de jeu dans lequel les Belgian Spurs se sentent bien : en défense, Jan Vertonghen et Alderweireld sont chargés de construire de façon intelligente. Un cran plus haut, le délicieux Moussa Dembélé est à la distribution. Et au poste de n°10, les Spurs possèdent l’un des plus beaux joueurs du championnat : Dele Alli.

À vingt ans, le gamin est le symbole de cette Angleterre qui se remet à rêver de jours meilleurs et porte sur ses jeunes épaules le fol espoir des supporters des Spurs, qui rêvent de de voir brandir la coupe à la couronne. Un trophée que ni Luka Modric, ni Gareth Bale n’ont soulevé…