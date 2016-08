Tottenham - Liverpool: 0-1

Championnats étrangers

Dans le ventre-mou avec quatre points, les Spurs (7e) et les Reds (11e, avec trois points) peuvent enfin lancer leur saison en cas de succès.

Sans Hugo Lloris ni Moussa Dembele, les Londoniens de Mauricio Pochettino tentent d'associer devant Vincent Janssen et Harry Kane, à la recherche de son 50e but. La rentrée de Dele Alli pourrait faire du bien alors que cela fait sept matches sans victoire face à Liverpool.

En face, Jürgen Klopp cherche également la formule magique pour son équipe spectaculaire et inconstante, à la fois la plus prolifique en 2016 mais également fragile derrière avec seulement deux matches sur 13 sans encaisser de but. Ce n'est pas une raison suffisante pour s'intéresser à Joe Hart visiblement et la démonstration contre Burton en coupe de la Ligue (5-0) pourrait balayer les doutes.

Si Emre Can et Divock Origi sont incertains, Daniel Sturridge se tient prêt. Sadio Mané reste lui sur neuf buts en neuf matches.