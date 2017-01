Tottenham et Arsenal, chacun auteur d'un carton 4-0, ont mis la pression sur le "Big Six" samedi lors de la 21e journée du championnat d'Angleterre Chelsea y a répondu en fin d'après-midi en se défaisant des champions en titre Leicester (0-3). Le choc Manchester United-Liverpool est prévu pour ce dimanche.

Le FC Barcelone, en net progrès, s'est baladé contre Las Palmas (5-0) samedi en Championnat d'Espagne avec notamment un doublé de Luis Suarez, s'intercalant à la deuxième place provisoire entre le Real Madrid (1er) et Séville (3e), opposés dimanche.

Première titularisation et premier but en Ligue 1 pour Julian Draxler! La recrue phare du mercato hivernal du Paris SG a permis à sa nouvelle équipe de maintenir la pression sur Nice et Monaco avec une victoire (1-0) à Rennes, samedi pour la 20e journée.

L'opération remontée de l'Inter Milan se poursuit avec une cinquième victoire consécutive, décrochée samedi lors de la 20e journée face au Chievo Vérone (3-1), qui permet au club lombard de s'installer provisoirement à la 5e place.

