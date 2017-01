Après Liverpool la veille, deux nouveaux pensionnaires de Premier League, Watford et Hull City, ont chuté contre plus petit, respectivement à Milwall (D3, 1-0) et Fulham (D2, 4-1), dimanche lors du 4e tour de la Coupe d'Angleterre.

Le Borussia Dortmund a de nouveau laissé filer deux points et l'occasion de prendre la troisième place du championnat d'Allemagne, en étant contraint au nul 1-1 dimanche à Mayence, pour la 18e journée de la Bundesliga.

Le Real Madrid conforté et réconforté ! Avec un Cristiano Ronaldo revigoré, l'équipe de Zinédine Zidane a dompté la Real Sociedad (3-0) dimanche en Championnat d'Espagne, profitant des faux pas de Barcelone et Séville pour s'échapper en tête et chasser ses idées noires.

Monaco a attendu les dernières secondes pour arracher le match nul au Parc des Princes (1-1) et reprendre la tête de la Ligue 1 dimanche soir. Le PSG finit frustré, à trois points des Monégasques et de Nice, qui s'est relancé contre Guingamp (3-1).

Le Torino et l'Atalanta Bergame ont fait match nul 1-1 dimanche lors de la 22e journée du championnat d'Italie et stagnent au classement. La Juventus s'est imposée et profite des faux pas de la Roma (3-2 à la Sampdoria) et de Naples (1-1 face à Palerme).

