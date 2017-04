Le leader de Premier League Chelsea a battu son dauphin Tottenham 4-2 et accède ainsi à la finale de la Coupe d'Angleterre, samedi lors de la première demi-finale de la compétition.

Encore groggy après sa défaite contre le Real Madrid en Ligue des champions, Munich a souffert sang et eau samedi pour arracher à domicile le nul 2-2 à Mayence, une équipe qui lutte contre la relégation, pour la 30e journée de Bundesliga.

Une volée imparable d'Antoine Griezmann a permis samedi à l'Atletico Madrid de débloquer le score devant l'Espanyol Barcelone (1-0) pour consolider sa troisième place du Championnat d'Espagne derrière le duo Real Madrid-FC Barcelone, alors que les deux clubs s'affrontent dimanche dans un clasico au sommet.

Le PSG est en tête de la Ligue 1, au moins le temps d'une soirée: les Parisiens ont dominé Montpellier samedi au Parc des Princes 2-0 et obligent Monaco à réagir dimanche à Lyon en clôture de cette 34e journée.

Battue 5-4 samedi sur le terrain de la Fiorentina, l'Inter Milan est en pleine déroute et aura bien du mal à se qualifier pour l'Europa League, à laquelle l'Atalanta Bergame croit en revanche de plus en plus après son succès contre Bologne lors de la 33e journée.

