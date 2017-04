Festin de buts mercredi en Championnat d'Espagne: Barcelone a expédié Osasuna (7-1) en deuxième division, avec un doublé de Lionel Messi, et le Real Madrid a effacé sa récente défaite dans le clasico en surclassant La Corogne (6-2) sans Cristiano Ronaldo, ménagé. Même si Barça et Real ont fait tourner leurs effectifs lors de cette 34e journée, on a vu du spectacle. Et à quatre journées de la fin, le leader catalan (78 pts) reste talonné par son dauphin madrilène (78 pts, un match de moins) avant un mois de mai décisif.

Tottenham a réussi à tenir le rythme imposé par le leader Chelsea en s'imposant sur le fil à Crystal Palace (1-0), tandis qu'Arsenal a continué avec peine son redressement en battant Leicester (1-0), mercredi soir en matches en retard de la Premier League.

Paris-Monaco, 5-0? Oui, mais c'était une formation monégasque sans aucun titulaire habituel, logiquement écrasée par l'équipe-type du PSG, qui s'est invitée sans états d'âme à la finale de la centième Coupe de France de football.

Le Bayern Munich a été éliminé 2-3 sur sa pelouse par le Borussia Dortmund en demi-finale de la Coupe d'Allemagne mercredi et n'a maintenant plus que le championnat pour sauver une saison en deça des espérances.

