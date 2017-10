© D.R.

Tottenham, quatre jours après son excellent match nul obtenu devant le Real Madrid (1-1), a confirmé son état de forme face à Liverpool (4-1), dimanche, lors de la 9e journée de Premier League, qui a vu Manchester City prendre le large en tête.

Grâce à un coup franc d'Edinson Cavani dans les dernières secondes, le PSG a arraché le match nul in extremis à Marseille 2-2, dimanche lors de la 10e journée du championnat de France, malgré l'exclusion de sa star brésilienne Neymar à quatre minutes de la fin.

Avec un but du revenant Kevin Gameiro, l'Atletico Madrid est allé s'imposer 1-0 sur le terrain du Celta Vigo dimanche pour la 9e journée du Championnat d'Espagne, mettant un terme à un mois sans victoire pour remonter à la 3e place provisoire.

La Juventus Turin, déchaînée, est allée s'imposer 6-2 sur le terrain de l'Udinese malgré l'expulsion précoce de Mandzukic et s'est ainsi rapprochée de Naples et de l'Inter Milan, dimanche lors de la 9e journée de Serie A, qui a également vu l'AC Milan s'enfoncer encore un peu plus dans la médiocrité.

