Ils seront couronnés plus tard: Manchester City et Pep Guardiola ont été battus dans le derby contre Manchester United (3-2), Paul Pogba jouant les trouble-fêtes avec un doublé, samedi lors de la 33e journée de Premier League.

Imbattable Barcelone! Avec un triplé de Lionel Messi, l'équipe catalane a écarté Leganés (3-1) samedi en Championnat d'Espagne, se rapprochant du titre tout en égalant la meilleure série d'invincibilité de l'histoire de la Liga, propriété de la Real Sociedad (38 matchs en 1979-1980). Au Camp Nou, Messi a marqué d'un coup franc magistral (27e), d'un tir rasant (32e) et d'un extérieur du pied sur une passe d'Ousmane Dembélé (87e), alors que Nabil El Zhar avait réduit le score (68e).

Vous avez dit "Rekordmeister"? Le Bayern Munich s'est assuré le titre de champion d'Allemagne pour la sixième fois d'affilée samedi, en s'imposant 4-1 à Augsbourg, à six journées de la fin de la Bundesliga.

Monaco a éloigné la menace de Marseille et Lyon en battant samedi Nantes (2-1), qui dévisse toujours, alors qu'en bas de classement, les trois clubs les plus menacés ont perdu, Toulouse (17e), Troyes (18e) et Lille, toujours relégable.

Les matches de cette 32e journée de Ligue 1 ont été précédés d'un moment de recueillement en mémoire d'un joueur de la réserve du Havre (L2), Samba Diop, décédé samedi matin.

La Juventus de Turin, leader de Serie A, a dû s'employer pour venir à bout 4-2 d'une vaillante équipe de Benevento grâce à Dybala, samedi, lors de la 31e journée, à mi-distance entre sa claque à domicile contre le Real et le retour mercredi à Madrid en C1.

