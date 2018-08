Championnats étrangers Premier League, Ligue 1, Liga... Ça jouait aux quatre coins de l'Europe. Tour d'horizon des principaux résultats européens et des faits marquants.

100% pour Tottenham et Chelsea: les "Spurs" et les "Blues" ont enchaîné avec une deuxième victoire, respectivement contre Fulham (3-1) et Arsenal (3-2), samedi lors de la deuxième journée de la Premier League.

L'immanquable:

Hazard décisif contre Arsenal

Le Celta Vigo et l'Espanyol Barcelone ne sont pas parvenus à se départager, ce samedi, dans leur première rencontre de la saison en Liga espagnole. De son côté, Villarreal a perdu d'entrée face à la Real Sociedad.

La Juventus Turin, championne d'Italie en titre renforcée par Cristiano Ronaldo, a commencé la saison par un succès 3-2 samedi sur la pelouse du Chievo Vérone, imitée quelques heures plus tard par son dauphin de la saison dernière, Naples, désormais entraîné par Carlo Ancelotti.

Monaco n'a pas réussi à s'imposer contre Lille (0-0), en raison notamment d'un penalty manqué par son capitaine Radamel Falcao, et laisse filer le Paris SG qui a battu Guingamp grâce à un doublé de son champion du monde Kylian Mbappé (3-1), samedi lors de la 2e journée de Ligue 1.

