Ligue 1, Bundesliga, Liga... Ça jouait aux quatre coins de l'Europe. Tour d'horizon des principaux résultats européens et des faits marquants.

© IPM Premier accroc pour le champion Manchester City, tenu en échec 1-1 sur la pelouse du promu Wolverhampton: il a laissé la première place du Championnat d'Angleterre à Liverpool, vainqueur 1-0 de Brighton, alors que Arsenal et Emery ont signé leur premier succès, samedi lors de la 3e journée.

© IPM Après sept matches sur neuf déjà disputés dans cette journée inaugurale, six équipes comptent trois points, mais les tenants du titre bavarois sont provisoirement seuls en tête à la différence de buts, grâce à leur victoire 3-1 vendredi contre Hoffenheim. Ils sont suivis par Francfort et Mönchengladbach, vainqueurs 2-0 respectivement de Fribourg et Leverkusen.

© IPM Le Paris SG, qui alignait pour la première fois de la saison ensemble ses trois stars offensives Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, a rossé Angers 3-1 grâce à un but de chacun des trois membres de la 'MCN'. Nantes a marqué son premier point en revenant au score contre Caen (1-1). Ca plane pour Dijon, mais pas pour Nice. Reims et Nîmes reviennent sur terre

© IPM Cristiano Ronaldo n'a pas encore marqué mais la Juventus Turin est déjà lancée avec une deuxième victoire en deux matches, samedi face à la Lazio Rome (2-0), comme Naples, qui a renversé une situation mal engagée contre l'AC Milan (3-2).

