En attendant Tottenham et Watford, seules autres équipes à trois victoires et qui s'affrontent dimanche, Liverpool et Chelsea ont poursuivi samedi leur sans-faute en tête de la Premier League. Manchester City, tombeur de Newcastle (2-1) et désormais 3e, est à l'affût.

Première claque pour l'Atlético! Très ambitieux cette saison, les "Colchoneros" ont subi une gifle surprise à Vigo (2-0) samedi pour la 3e journée du Championnat d'Espagne, laissant s'échapper en tête le Real Madrid, tombeur de Leganés avec un doublé de Karim Benzema (4-1).

Le Bayern Munich, vainqueur des six dernières éditions de la Bundesliga, s'est installé provisoirement samedi en tête du classement avec une victoire 3-0 en déplacement à Stuttgart, dès la deuxième journée. Avec six points et une meilleure différence de buts, le champion en titre devance Wolfsburg, seule autre équipe à deux victoires. Dortmund et quatre autres clubs suivent avec quatre points.

Matuidi oui, Ronaldo non. Le champion du monde français a inscrit samedi le but de la victoire de la Juventus Turin sur la pelouse de Parme (2-1), la troisième en trois matches, alors que le quintuple Ballon d'Or n'a toujours pas marqué.

Le PSG, bousculé, a évité le piège à Nîmes (4-2) grâce à Kylian Mbappé, qui a toutefois pris un carton rouge. La 4e journée de L1 a aussi été marquée par la première victoire de Nantes (3-2 à Strasbourg), avec une polémique en vue autour de l'arbitrage vidéo.

