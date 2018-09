© DR Les favoris Manchester City et Liverpool ont tenu leur rang samedi en s'imposant facilement contre Cardiff (5-0) et Southampton (3-0), tandis que Manchester United a été à nouveau tenu en échec, contre Wolverhampton (1-1), samedi lors de la 6e journée de Premier League.

L'immanquable:

Tout sur la 6e journée de Premier League









© DR Dortmund a perdu samedi la deuxième place de la Bundesliga après avoir concédé un nul 1-1 à Hoffenheim, alors que le Hertha Berlin a pris pour quelques heures au moins les commandes lors de cette 4e journée.

L'immanquable:

Tout sur la 4e journée de Bundesliga









© DR Thomas Lemar imprime sa marque! Auteur de son premier but en Championnat d'Espagne, le Français a terrassé Getafe (2-0) samedi pour la 5e journée et rapproché l'Atlético de la tête, occupée provisoirement par le Real Madrid, vainqueur de l'Espanyol (1-0).

Tout sur la 5e journée de Liga









© DR La SPAL, étonnante dauphine de la Juventus avant la 5e journée, a raté une belle occasion de rejoindre en tête du Championnat d'Italie les Turinois après sa lourde défaite 3-0 sur le terrain de la Fiorentina, 2e, samedi, l'Inter renouant avec le succès à Gênes dans le temps additionnel.

L'immanquable:

Tout sur la 5e journée de Serie A





© DR Métamorphosé, Lille pointe en deuxième position de la Ligue 1 après son succès contre Nantes samedi (2-1) lors d'une sixième journée qui a vu Nice rechuter à Montpellier (1-0), et Saint-Étienne et Strasbourg renouer avec la victoire respectivement contre Caen (2-1) et Amiens (3-1).

Tout sur la 6e journée de Ligue 1