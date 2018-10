Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Liga... Ça jouait aux quatre coins de l'Europe. Tour d'horizon des principaux résultats européens et des faits marquants.

Manchester City n'a pas dû forcer son talent pour battre Burnley, samedi en Premier League. Les Citizens, avec Vincent Kompany durant toute la rencontre, ont salué le retour de Kevin De Bruyne et se sont imposés 5-0. Steven Defour, qui jouait son premier match de Premier League depuis le 20 janvier 2018, a été remplacé à la 75e minute.

Le Bayern Munich, au bord de la crise de nerfs après quatre matches sans victoire, s'est imposé 3-1 samedi à Wolfsburg pour la 8e journée de Bundesliga et s'est donné un peu d'air, grâce à un Robert Lewandowski des grands jours, auteur de deux buts et d'une passe décisive. L'attaquant polonais a fait mouche aux 30e et 49e minutes. Wout Weghorst a réduit le score (63e) mais James a assuré la victoire à la 72e minute, alors que le Bayern évoluait à 10 suite à l'exclusion d'Arjen Robben (57e) pour deux avertissements.

Neymar au repos, les internationaux fatigués par la trêve ? Pas de souci pour l'invincible Paris SG, porté samedi par ses joueurs non appelés en sélection pour dominer tranquillement Amiens (5-0) et s'offrir une dixième victoire en dix journées de Ligue 1.

La Juventus Turin a été tenue en échec 1-1 sur son terrain malgré un but de Cristiano Ronaldo, samedi, par le Genoa lors de la 9e journée du championnat d'Italie, perdant ainsi ses premiers points de la saison après huit victoires d'affilée. Les Turinois avaient jusqu'à samedi réussi un début de saison parfait puisqu'ils avaient aussi gagné les deux matches disputés en Ligue des champions pour arriver à l'impeccable bilan de dix victoires en dix matches officiels.

