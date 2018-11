© D.R.



Manchester City et Liverpool, prochains adversaires de Lyon et du PSG en Ligue des champions, ont fait preuve d'efficacité samedi en l'emportant à West Ham (4-0) et Watford (3-0), lors de la 13e journée du Championnat d'Angleterre.

Le Real n'est pas guéri: l'équipe madrilène a lourdement rechuté samedi à Eibar (3-0) en Championnat d'Espagne, la première défaite du nouvel entraîneur Santiago Solari, avec une prestation médiocre de Sergio Ramos au lendemain de révélations sur un contrôle antidopage anormal du capitaine merengue.

Où s'arrêtera la dégringolade du Bayern Munich? Tenu en échec à domicile samedi 3-3 par l'avant-dernier Düsseldorf, dont l'attaquant belge Dodi Lukebakio a réussi un triplé, le champion en titre est désormais à 9 points du leader Dortmund, vainqueur à l'extérieur 2-1 à Mayence.

L'immanquable:

Le triplé de Dodi Lukebakio contre le Bayern Munich

Un nouveau but de Cristiano Ronaldo, un autre de Mandzukic, et la Juventus a tranquillement battu la Spal 2-0 samedi lors de la 13e journée de Serie A, confirmant sa supériorité en Italie avant de se tourner vers la Ligue des Champions.

Paris s'est offert un court succès samedi contre Toulouse (1-0), une 14e victoire en autant de journées de Ligue 1, sans panache en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, espérés mercredi pour le choc contre Liverpool où il faudra montrer beaucoup plus. Thierry Henry tient sa première victoire depuis qu'il est aux commande de Monaco.

