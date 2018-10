Krzysztof Piatek a été transféré cet été à la Genoa sans avoir été visionné une seule fois. Un coup de poker gagnant de la part du président de la Genoa.

L'attaquant polonais Krzysztof Piatek a été transféré cet été en provenance de Cracovie pour la somme de 4,5 millions d'euros. Il y avait inscrit 21 buts et réalisé 4 passes décisives en 36 rencontres de championnat.

Son talent a été découvert presque par hasard du côté de Gênes. En effet, c'est le président du club, Enrico Preziosi qui l'a repéré grâce à Youtube: "Je l'ai suivi après avoir visionné certaines de ses vidéos", a-t-il déclaré à Corriere dello Sport.

Il n'a même pas pris la peine d'envoyer un scout sur place pour le contacter: "Non, un jour après avoir visionné ses vidéos, j'ai réalisé son transfert de peur que quelqu'un d'autre ne vienne s'intéresser à lui".

Le montant du transfert est quand même élevé pour un joueur qui n'a même pas été visionné et qui, visiblement, n'a pas été très convoité. Une réflexion qui est quand même étonnante. Habituellement, lorsqu'un jeune joueur (23 ans) parvient à mettre plus de 20 buts dans son championnat, on en entend très vite parler.

C'est la Genoa qui a eu le nez fin et qui a réussi à convaincre le Polonais de rejoindre la Serie A. Aujourd'hui, il a déjà inscrit 8 buts en 7 matches de championnat. Et que dire de son quadruplé lors de la victoire 4-0 en coupe contre Lecce?

Au classement des buteurs, il est loin devant Mauro Icardi, Gonzalo Higuain ou encore Dries Mertens habitués à côtoyer les sommets de ce classement. De plus, Piatek a déjà inscrit 5 buts de plus que Cristiano Ronaldo, en ayant disputé autant de rencontres que lui.

Grâce, en partie, à lui, la Genoa se retrouve à la 6e place du classement. Une surprise.

La Juve en pôle, le Barça le veut cette saison

Dans une interview à la Gazetta dello Sport, l'attaquant de Gênes révélait vouloir être comme un certain Pippo Inzaghi: "Sur le terrain, je pense constamment à ma position. En Italie, il était une fois un attaquant qui semblait attirer le ballon: Pippo Inzaghi, je voudrais être comme lui"

Le quotidien italien dévoilait que de nombreux clubs sont en train de se positionner pour transférer Piatek dès la fin de la saison. La Juventus serait le club le mieux engagé dans cette course. Le média italien 'Il Secolo XIX' écrit que le Barça apprécie tout particulièrement sa facilité à mettre des buts et pourrait l'approcher dès cet hiver. Le bras de fer va commencer.

Selon le président de Gênes, il vaudra au moins 20 millions. Et s'il continue à ce rythme-là (un but toutes les 50 minutes), cette somme risque bien d'augmenter.