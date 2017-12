L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a souligné vendredi le changement d'opinion de son rival Jürgen Klopp après l'achat mercredi par Liverpool du nouveau défenseur le plus cher du monde, Virgil Van Dijk pour 84 millions d'euros.

"Je pense que celui qui en parle d'une manière bien particulière, c'est Jürgen. Et si j'étais l'un de vous (les journalistes, NDLR), je le questionnerais sur ses commentaires il y a environ un an", a lancé Mourinho en conférence de presse.

Lors de l'été 2016, alors que Manchester United s'apprêtait à faire de Paul Pogba le joueur le plus du monde (105 M EUR), Klopp avait expliqué vouloir rester fidèle à sa philosophie et "construire une équipe" plutôt que dépenser l'argent du club dans des transferts de luxe. "Si vous recrutez un joueur à 100 millions et qu'ensuite il se blesse, c'est de l'argent jeté par la fenêtre", avait notamment lancé l'Allemand.

"A Liverpool, ils font ce qu'ils veulent et je ne suis personne pour commenter ce qu'ils font", a ajouté Mourinho vendredi. "La réalité, c'est que s'ils pensent que le joueur est le bon joueur pour eux et qu'ils le veulent vraiment. Ils doivent payer ce montant ou ils n'ont pas le joueur parce que c'est comme ça que le marché se trouve à ce moment-là."

De son côté, l'entraîneur du leader Manchester City Pep Guardiola a défendu l'achat de Liverpool, qualifiant Van Dijk de "joueur extraordinaire".

"Van Dijk est un défenseur central exceptionnel, c'est un prix que nous verrons (à nouveau) à l'avenir", a commenté l'Espagnol, qui dispose dans son effectif des quatre autres défenseurs les plus chers du monde avec Benjamin Mendy (58 M EUR), Kyle Walker (57 M EUR), John Stones (55 M EUR) et Eliaquim Mangala (54 M EUR).

"Parfois, les joueurs moins chers coûtent plus cher que les joueurs coûteux. S'il jouait six ou sept ans à un niveau élevé, ce serait bon marché", a estimé le Catalan.

"John Stones, quand il est venu ici, les gens ont dit qu'il était trop cher. Maintenant, il paraît assez peu cher. Ça dépend toujours de ce qu'il se passe sur le terrain", a-t-il assuré.