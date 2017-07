Le footballeur brésilien Ederson, milieu de terrain de Flamengo qui a évolué en Ligue 1 à Nice et à Lyon, a annoncé mardi qu’il interrompait sa carrière pour une durée indéterminée en raison d’une tumeur aux testicules.

"C’est difficile de trouver des mots. Je suis triste, mais je reste serein, je sais ce qui m’attend", a affirmé le milieu de terrain de 31 ans. "Ce sera une nouvelle bataille, comme j’en ai remporté beaucoup dans ma vie et je suis sûr que je vaincrai à nouveau pour revenir le plus tôt possible sur le terrain". Il sera opéré dans la semaine. Les médecins de Flamengo ont expliqué que la tumeur a été détectée après un contrôle antidopage qui a identifié un taux anormal de HCG, hormone stimulant la production de testostérone. Thomas Van der Plaetsen avait été dans le même cas, apprenant son cancer de la sorte avant de revenir à la compétition.