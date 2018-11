Dans une interview faite par le quotidien sportif L'Equipe, l'ancien arbitre s'est exprimé longuement sur plusieurs sujets controversés auxquels il a dû faire face pendant ses 14 saisons d'arbitrage au plus haut niveau. Ce dernier s'était tristement rendu célèbre le 14 janvier dernier lorsqu'il avait taclé un joueur qui l'avait bousculé involontairement.

Tony Chapron s'est notamment penché sur son embrouille avec Zlatan Ibrahimovic après PSG-Lorient (3-1) en mars 2015. Pour rappel, l'arbitre avait refusé de donner le ballon à Zlatan qui venait d'inscrire un triplé. "Je voulais lui donner (Ndlr: le ballon), mais il ne s'est pas présenté à moi dans les bonnes conditions. Il m'a juste dit : 'The ball'. Il manque plein de mots, surtout qu'il parle bien anglais. J'aurais juste voulu qu'il me dise s'il vous plaît. C'est tout ce que j'attendais. J'ai vraiment eu l'impression qu'il parlait à un larbin. Il se comporte comme ça avec tout le monde. C'est devenu une affaire d’État parce qu'Ibrahimovic est suffisamment malin pour jouer avec les médias, les caméras."

L'arbitre explique ensuite que l'histoire ne s'est pas arrêtée là mais s'est bel et bien poursuivie dans les couloirs du Parc des Princes. "Je voulais lui amener le ballon dans son vestiaire en lui expliquant mon point de vue. Mais je n'ai pas pu, il n'y a qu'un club au monde où l'on ne peut pas entrer dans le vestiaire, c'est Paris. J'ai fait une centaine de matchs internationaux, je suis entré dans tous les vestiaires. Là, on m'a dit : 'Vous attendez là'. Je n'allais pas attendre comme un crétin avec le ballon devant toutes les caméras. Je suis donc retourné dans mon vestiaire."

A travers cette anecdote, l'ancien arbitre en a également profité pour tacler les dirigeants parisiens de l'époque et notamment Olivier Létang qui officiait comme directeur sportif en 2015 et qui avait récupéré ce fameux ballon ce soir-là. "Il me semble assez problématique que le directeur sportif s'abaisse à ramener un ballon à un joueur star. Elle est où la hiérarchie dans le club ? Qui dirige ? Les joueurs. En même temps, ils peuvent partir en vacances au Portugal comme Neymar alors que leurs coéquipiers jouent le week-end. C'est tout à fait normal..."

L'accrochage entre Tony Chapron et Zlatan Ibrahimovic