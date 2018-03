Ibra a déjà frappé ! Zlatan Ibrahimovic, qui a signé un contrat avec le Los Angeles Galaxy, a réussi ses débuts pour sa nouvelle équipe lors du derby face à Los Angeles FC.





Tout n'avait pourtant pas bien commencé pour son équipe, menée 0-3 alors que le "King" se trouvait sur le banc. A la 71e minute, Ibra est monté au jeu et s'est directement fait remarquer en inscrivant un superbe but six minutes plus tard d'une frappe lointaine.













La star suédoise a même offert la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu grâce à une belle tête croisée.













C'est ce qu'on appelle des débuts réussis pour le joueur de 36 ans !